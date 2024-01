Was die Stars des RTL-Turmspringens und einen Sportladen aus Westsachsen verbindet

Am Freitagabend dürfte ein Millionenpublikum Ex-Fußballer Thorsten Legat, Topmodel Jacky Wruck, den beiden ehemaligen Turnern Fabian Hambüchen und Philipp Boy bei ihren Sprüngen vom 10-Meter-Turm vor dem Fernseher zusehen.

Danja Sachs hatte am Mittwoch eine ganz besondere Dienstreise im Kalender stehen. Von Wilkau-Haßlau aus machte sich die Mitarbeiterin vom Intersport Gü-Sport auf den Weg nach Berlin - mit wirklich heißer Ware im Gepäck. Knappe Badeanzüge und bunt bedruckte Badeshorts lagen in ihrem Auto. Am Freitagabend bekommt die ein Millionenpublikum zu...