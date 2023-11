Sachsenring trifft auf erfahrenes Team

Die Zweitliga-Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal (4. Platz/8:8 Punkte) treten am Samstag ab 18 Uhr beim TTC Indeland Jülich (3./9:5) an, der westlich von Köln nahe der niederländischen Grenze zu Hause ist. "Jülich hat eine sehr erfahrene Mannschaft, die in den letzten 20 Jahren ganz viel Erstliga- und...