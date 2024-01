Saison startet mit neun Titelgewinnen

Mit neun Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen bei den insgesamt 45 Starts haben die Kunstradsportler des ESV Lok Zwickau am Samstag einen erfolgreichen Start ins neue Wettkampfjahr feiern. Bei der Kreismeisterschaft in der Sporthalle Mosel wurden besonders in der Einer-Disziplin sehr gute Leistungen und neue persönliche...