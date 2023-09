"Scharf in der Birne bleiben" - Keeper des VfB Empor Glauchau wird in Tommi Schmitts Podcast "Copa TS" zitiert

Fußball-Torwart Stefan Schmidt hat mit einem Zwischenruf im Landespokalspiel des VfB Empor Glauchau beim FC Blau-Weiß Leipzig bei Tommi Schmitts Gast Gregor Ryl Eindruck hinterlassen. Glauchaus Sportlicher Leiter fühlt sich geehrt - und spricht mit einem Augenzwinkern eine Einladung aus.

Wäre Gregor Ryl Experte für den VfB Empor Glauchau, hätte er vielleicht den anderen Torhüter in den Fokus gerückt. Dominik Reissig war es, der beim Gastspiel der Westsachsen am Sonntag im Landespokal beim FC Blau-Weiß Leipzig als Feldspieler aushalf und kurz nach seiner Einwechslung den Treffer zum 3:0-Endstand erzielte. So blieb Ryl eine...