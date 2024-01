Schock beim BSV Sachsen Zwickau: Kapitänin fällt auf unbestimmte Zeit aus

Diana Dögg Magnusdottir hat am Samstagabend nach dem Spiel in Bad Wildungen die Heimreise nicht mit der Mannschaft angetreten. Für sie führte der Weg ins Krankenhaus.

Der BSV Sachsen Zwickau muss im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga in den nächsten Wochen auf Kapitänin Diana Dögg Magnusdottir verzichten. Wie der Verein am Samstagabend über seine Social-Media-Kanäle informierte, hat sich die Rückraumspielerin bei der 21:23-Niederlage in Bad Wildungen einen Mittelhandknochen und den Ringfinger der...