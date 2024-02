Schönberg mischt weiter vorne mit

Die Kegler des SV Schönberg spielen in der 2. Verbandsliga als Aufsteiger weiterhin eine gute Rolle. Die Mannschaft gab mit dem 4:4 gegen den SSV Torgau zwar auf der Bahn in der Glauchauer Sachsenlandhalle erstmals in dieser Saison einen Punkt ab und musste daher in der Tabelle das zweite Team von Grün-Weiß Mehltheuer...