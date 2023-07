Schwere Aufgabe im Pokal für Crossen

Die Fußballer des Kreispokalsiegers TSV Crossen bekommen es in der ersten Sachsenpokalrunde der Saison 2023/24 mit einem Landesligisten zu tun. Wie die Auslosung am Montagnachmittag ergab, kommt mit Fortuna Chemnitz am 12./13. August der Sechste der abgelaufenen Sachsenliga-Saison nach Crossen. Die Landesklasse-Elf des ESV Lok...