Schwere Aufgabe im Pokalwettbewerb

Die Zweitliga-Wasserballer des SV Zwickau 04 treffen in der Vorrunde des Ostdeutschen Pokalwettbewerbs am Sonntag auf die Bundesliga-Reserve des OSC Potsdam. Anspiel ist 11 Uhr in der Glück Auf Schwimmhalle. Da das Punktspiel vor zwei Wochen schon deutlich zu Gunsten der Potsdamer ausgegangen war, wollen die Zwickauer alles...