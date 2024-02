Schwere Prüfung für den Kapitän

Das Entsetzen bei Fußball-Landesligist VfB Empor war groß, als sich Tony Thiam im Training schwer verletzte. Für den Abwehrchef selbst ist das in mehrfacher Hinsicht bitter.

Was er gerade erleben muss, ist für ihn die Höchststrafe. Tony Thiam hasst es, untätig zu Hause herumzusitzen. "Ich will immer in Bewegung sein und etwas machen", sagt der 27-Jährige. Doch genau das bleibt ihm derzeit versagt. Der Kapitän und Abwehrchef von Fußball-Landesligist VfB Empor Glauchau hat sich schwer verletzt....