Sieg soll Motivation steigern

Volleyball-Regionalliga: Lichtenstein gegen Plauen

Eine wichtige Partie steht für die Frauen von Fortschritt Lichtenstein in der Volleyball-Regionalliga an. Sie spielen als Tabellenachte (13 Punkte) beim Siebten SV Plauen-Oberlosa (17) und wollen unbedingt punkten, um in Reichweite zu bleiben. "Verlieren bedeutet, im letzten Tabellendrittel zu versauern. Das wäre für die...