Silbermedaille für junge Kugelstoßerin

Leichtathletin Lotta Heinlein vom SV Heinrichsort/Rödlitz hat bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften der Jugend in Erfurt am Wochenende eine Silbermedaille gewonnen. Die 13-Jährige, die in der U16 an den Start ging, stieß die Drei-Kilogramm-Kugel in ihrem zweiten Versuch auf 11,38 Meter. Das bedeutete eine neue...