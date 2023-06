Die Spielzeit des Meeraner SV in der Fußball-Landesklasse, sie wurde am letzten Spieltag noch einmal perfekt in 90 Minuten zusammengefasst. "Es war ein Sinnbild der Saison. Wir haben gut angefangen, aber stark nachgelassen", sagt MSV-Trainer Sven Schmidt, dessen Team bei der zweiten Mannschaft des VfB Auerbach letztlich eine...