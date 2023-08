Sportveranstaltung hält Gedenken an DDR-Maueropfer hoch

Günter Thieme und drei weitere Mitglieder des ESV Lok Zwickau haben an einem besonderen Lauf in Berlin teilgenommen. Außergewöhnlich daran ist nicht nur die Distanz von 100 Meilen, sondern vor allem die politische Dimension.

Erna Kelm, geboren am 21. Juli 1908 in Frankfurt (Oder), gestorben am 11. Juni 1962. Ein ungewöhnlicher Einstieg für einen Sportartikel. Aber der einzig richtige und angemessene. Denn Erna Kelm, so das Ergebnis der (West)-Polizei, ertrank bei einem Fluchtversuch aus der DDR nach West-Berlin. Damit gehört sie laut der "Stiftung Berliner Mauer"...