Spruchband in der Fankurve schenkt jungem Veilchen Kraft

Finn Hetzsch hatte den Profivertrag für die erste Männermannschaft des FC Erzgebirge Aue kaum in der Tasche, da ereilte den Fußballer eine schwere Verletzung. Die erste diesen Ausmaßes in der bisherigen Karriere des 19-Jährigen, der früher in Glauchau und Waldenburg kickte. Noch dauert die Reha an. Doch ein Gänsehautmoment treibt ihn weiter vorwärts.

Es war ein Moment, den der damals erst 18-jährige Finn Hetzsch so schnell nicht vergessen wird. Ein Moment, der ihm für alles, was in den folgenden Wochen an Krankengymnastik, Reha und Aufbautraining kommen sollte, Kraft gab. "Es geschah während des Spiels beim Halleschen FC - plötzlich wurde ein Banner der Aue-Fans...