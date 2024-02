St. Egidien entscheidet sportlichen Krimi für sich

Volleyball-Sachsenklasse: SSV-Team gewinnt 3:2 in Wildenfels - Spielertrainer: Einfache Punkte gab es fast nie

Ein packendes Volleyball-Derby gab es am Sonntag in der Sachsenklasse zwischen dem VfL Wildenfels und der SSV St. Egidien. Vor stimmungsvoller Kulisse gewannen die Gäste nach Tiebreak 3:2 und verteidigten damit Tabellenplatz 3. "Es war ein spannendes und gutes Spiel. Einfache Punkte gab es fast nie", sagte Detlef May,...