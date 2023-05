Stärke statt Hoffnung - So will der BSV Sachsen Zwickau siegen

Anna Frankova macht eines mehr als deutlich: "So eine Situation wie letztes Jahr will ich nie wieder erleben. Wir müssen am Wochenende allen klar machen, dass wir am Ende darüber entscheiden, wo wir stehen", sagt die Rechtsaußen von Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau. In der vergangenen Saison brauchte der Aufsteiger am letzten Spieltag...