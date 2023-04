Suche nach Sachsens Besten in Thurm

Auf dem Motocross-Gelände des MSC Thurm rauschen am Wochenende Pfeile statt Motorrädern über die Pisten. Denn der Bogensportclub (BSC) Glauchau richtet dort und am benachbarten Schlosspark der Gemeinde Thurm die Landesmeisterschaften in den Disziplinen Feldrunde (Samstag) und Waldrunde (Sonntag) aus. Dabei werden Scheiben auf einem...