TC Sachsenring stellt Bezirksmeister

Bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U 12 und U 18 auf der Tennisanlage des TC Zwickau ist am Wochenende ein Titel in Zwickau geblieben. In der Altersklasse U 12 der Jungen war das Starterfeld so gering, dass nur Gruppenspiele durchgeführt wurden, sodass jeder gegen jeden spielen musste. Carlos Dautz vom TC...