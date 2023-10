Teams des SV Motor punkten in der Oberliga

Hockey: Meeraner Damen führen Staffel an - Herren steigern sich deutlich

Wenig Personal, viele Punkte: Auf diesen einfachen Nenner lässt sich der bisherige Saisonverlauf der Spielerinnen des SV Motor Meerane bringen. Mit zwölf Zählern aus fünf Begegnungen der Mitteldeutschen Feldhockey-Oberliga führen die Westsächsinnen die Tabelle in der Staffel A an. Am vergangenen Sonntag gab es einen 2:0...