Trotz angespannter Personalsituation: Fortschritt gewinnt deutlich

Nach der ersten Heimpartie durfte gejubelt werden: Die Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein haben am Samstag in der Regionalliga einen 3:0-Sieg gegen die Volley Juniors Thüringen eingefahren. Beide Teams konnten nicht in Bestbesetzung auflaufen. Bei Lichtenstein war die Lage besonders angespannt, denn Trainer Sascha Grieshammer hatte...