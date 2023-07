TSV 90 startet zweimal auswärts

Die Bundesliga-Kegler des TSV 90 Zwickau starten mit zwei Auswärtsspielen in die neue Saison. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Spielplänen des Deutschen Keglerbund Classic (DKBC) hervor. So sind die Westsachsen am 9. September in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs bei der Spielgemeinschaft Gut Holz 78/Grün-Weiß...