TTC-Team gewinnt bei Bayern München

Tischtennis: Westsachsen müssen Tabellenführung dennoch abgeben

Die zweite Tischtennis-Mannschaft des TTC Sachsenring hat auf ihrer "Bayerntour" am Wochenende die Tabellenführung in der Regionalliga eingebüßt. Am Ende standen ein 6:4-Sieg beim FC Bayern München und eine 4:6-Niederlage beim SV DJK Eggolsheim zu Buche. Da Verfolger TTC Kist sein Auswärtsspiel klar mit 10:0 gewinnen konnte,...