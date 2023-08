Turbulenter Tag: Mehr Stürze als Siege beim Sachsenringradrennen

Knapp 260 Fahrerinnen und Fahrer haben sich am Sonntag am traditionellen Radrennen auf der Rennstrecke beteiligt. Ein gutes Dutzend musste medizinisch versorgt werden.

Bei der 81. Auflage des Internationalen Radrennens rund um den Sachsenring hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Wie "Freie Presse" bereits berichtete, war es in der letzten Runde des mit 27 Startern besetzten Jedermann-Rennens am Morgen zu einer Kollision in der Queckenbergkurve gekommen. Dabei zogen sich zwei Fahrer Verletzungen im...