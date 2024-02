U 17 des ETC vor dem Klassenerhalt

Der U-17-Nachwuchs des ETC Crimmitschau ist auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse in diesem Altersbereich zu schaffen. Nachdem die Eishockey-Talente aus Westsachsen die Hauptrunde der Division I Nord im November nur als punktloser Tabellenletzter abgeschlossen hatten, liegen sie vier Spiele vor...