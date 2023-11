UV Zwigge hält Anschluss an die Spitze

Floorball-Verbandsliga: Klarer Sieg gegen Jena

Nach der ersten Saisonniederlage vor zwei Wochen sind die Floorballer des UV Zwigge zurück in der Erfolgsspur. In der Verbandsliga Ost gewannen sie beim USV Jena mit 9:3 und schoben sich mit nunmehr 12 Punkten an den Thüringern vorbei auf Rang 2. "Besonders hervorzuheben ist, dass wir trotz des aggressiven Spiels der Jenaer und...