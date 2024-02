Verbandsliga-Frauen sind auf Siege aus

Auf die Verbandsliga-Handballerinnen des HC Fraureuth wartet am Samstag, 15 Uhr eine interessante Aufgabe. Mit dem Leipziger SV Südwest wird der Tabellendritte in der Erich-Glowatzky-Halle erwartet, der das Hinspiel knapp mit 29:28 für sich entscheiden konnte. Bedingt durch einige Ausfälle, war zuletzt das Vertrauen in die...