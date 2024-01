Verbandsligateams des HC im Vogtland gefordert

Handball: Frauen aus Glauchau und Meerane reisen zum Tabellenzweiten- Männer beim Dritten gefordert

Am ersten Spieltag des neuen Jahres treten die Handball-Verbandsliga-Teams des HC Glauchau/Meerane im Vogtland an. Die Frauenmannschaft des HC spielt am Samstag ab 16 Uhr beim SV Plauen-Oberlosa. "Wir werden auf einen hoch motivierten, schnell und sicher spielenden Gegner treffen. Sie sind nicht durch Zufall Zweiter", sagt...