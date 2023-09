Verletzung überschattet Turniersieg in Polen

Rollstuhlbasketball: RB Zwickau verliert Australier und gewinnt gegen zwei Nationalmannschaften

Der Einstieg in den Wettkampfmodus ist den Rollstuhlbasketballern von RB Zwickau am vergangenen Wochenende sehr gut gelungen. Vier Wochen vor dem Saisonauftakt in der 1. Bundesliga am 7. Oktober in eigener Halle setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Förster beim internationalen Turnier im polnischen Lodz durch und sammelte...