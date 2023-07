VfB Empor bestreitet fünf Testpartien

In Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 in der Fußball-Landesliga wird der VfB Empor Glauchau insgesamt fünf Testspiele bestreiten. Los geht es am Samstag um 15 Uhr beim SV Schmölln. Am 22. Juli, 14 Uhr, treten die Glauchauer beim Oberligisten VfB Auerbach an, wo Torhüter-Neuzugang Stefan Schmidt zuletzt sieben Jahre im Kasten...