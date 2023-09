VfB Empor erwartet keinen Selbstläufer

Richtig in Schwung ist Fußball-Landesligist VfB Empor Glauchau in dieser Spielzeit noch nicht gekommen. Nach dem Sieg in der ersten Runde des Sachsenpokals folgten in der Liga zwei Unentschieden sowie eine Niederlage. Eine ähnliche Situation gab es zu Jahresbeginn nach der Winterpause. Der Knoten platzte letztlich bei einem...