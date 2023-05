VfB Empor Glauchau: Chemnitz vor der Brust - FC Erzgebirge Aue im Kopf?

Keine Gefahr für die Konzentration auf die anstehenden Spiele in der Fußball-Landesliga sei die für den 28. Mai angesetzte Freundschaftspartie gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue, da ist sich Karsten Oswald, Trainer des VfB Empor Glauchau, sicher. "Aue ist nur ein Zubrot. Das ist ein tolles Event für den ganzen Verein VfB Empor Glauchau. Der Fokus der Mannschaft liegt aber voll und ganz auf den Punktspielen", sagt der 47-Jährige. Das Team - im Bild mit Marius Bernhardt (rechts) in Aktion - sei unglaublich ehrgeizig und wolle aus den verbleibenden Partien das Maximum an Zählern herausholen. Als nächster Gegner schlägt am Sonntag ab 14 Uhr der BSC Rapid Chemnitz (12. Platz/21 Punkte) im Sportpark an der Meeraner Straße beim VfB Empor Glauchau (4./46) auf. "Wir haben noch ein, zwei Spieler, die etwas kränkeln und bei denen wir schauen müssen, wie es ihnen zum Wochenende hin geht", sagt Oswald. Gleiches gilt für Michael Groß, der sich vor knapp drei Wochen eine Muskelverletzung zugezogen hatte. "Vielleicht ist er wieder fit, aber im Zweifel gehen wir da kein Risiko ein", so Oswald. Definitiv ausfallen wird Tony Thiam, der jüngst seine fünfte gelbe Karte kassierte. ewer Foto: Andreas Kretschel