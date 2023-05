VfB Empor Glauchau: Fünf Treffer - ein Schütze

An diesen Sonntag werden die Glauchauer Fußball-Anhänger noch eine Weile zurückdenken. Zuerst ballerte sich die zweite Mannschaft ihres VfB Empor in der Kreisoberliga gegen Crossen zu einem 6:2-Sieg. Anschließend wollte sich das Landesliga-Team nicht lumpen lassen und fertigte den BSC Rapid Chemnitz im Sportpark an der Meeraner Straße mit 5:0...