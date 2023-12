VfB Empor Glauchau: So geht es beim Tabellenführer der Fußball-Landesliga nach der Winterpause weiter

Zum Punktspielauftakt im Kalenderjahr 2024 steht für die Glauchauer Fußballer ein Nachholspiel auf dem Programm. Zuvor sind einige Testspiele angesetzt.

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte überwintern die Fußballer des VfB Empor Glauchau auf Platz 1 der Landesliga. In diesem Kalenderjahr ruht der Ball, ehe es im kommenden Jahr nun doch schon am 11. Februar mit dem ersten Punktspiel weitergeht. Für diesen Tag hat der sächsische Verband die Heimpartie gegen Dresden-Laubegast neu angesetzt, die...