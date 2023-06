VfB Empor Glauchau verpflichtet Torhüter mit Drittliga-Erfahrung

Einige Zuschauer rieben sich beim Heimspiel des VfB Empor Glauchau am Samstag gegen Handwerk Rabenstein in der Fußball-Landesliga verwundert die Augen, anderen fiel die Kuriosität gar nicht auf. Vor der Saison-Rekordkulisse von 280 zahlenden Gästen - unter denen auch viele Groundhopper waren, die vom Spiel auf dem Roten Hügel in Meerane noch...