VfB Empor Glauchau zu Gast bei Dynamos Teammanager

Die Landesliga-Fußballer aus Glauchau treten am Samstag beim SC Borea Dresden an. VfB-Empor-Coach Steve Dieske will den Aufsteiger nicht unterschätzen.

Fans von Sportwetten aufgepasst: Wer auf das Landesliga-Spiel der Fußballer des VfB Empor Glauchau am Samstag um 15 Uhr beim SC Borea Dresden Geld setzt, der sollte wohl auf einen 2:1-Auswärtssieg der Westsachsen tippen. Immerhin bestritt der Gegner aus Dresden in dieser Saison bis dato drei Pflichtspiele - und zog jemals mit 1:2 den Kürzeren....