VfB Empor verlost Reise zu Bayern-Spiel

Große Gewinner gibt es bei der Hallencup-Serie des Fußball-Landesligisten VfB Empor Glauchau auch immer abseits des Parketts. Denn der Verein bietet eine Tombola mit rund 2000 Preisen an. Hauptgewinn in diesem Jahr sind zwei Tickets für das Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin am 24. Januar samt Übernachtung...