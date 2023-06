Viele Treffer in der Landesklasse

Viele Tore hat es am Sonntag bei den Spielen in der Fußball-Landesklasse des Oberlungwitzer und des Meeraner SV gegeben. Der OSV gewann am letzten Spieltag zu Hause 4:2 gegen Ifa Chemnitz, während der MSV bei der zweiten Mannschaft des VfB Auerbach im Vogtland eine 2:6-Niederlage einstecken musste. (ewer)