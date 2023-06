Vier Podestplätze zum Abschluss

Der Badminton-Nachwuchs der SG Meerane 02 hat beim letzten Regionalranglistenturnier der Saison in Stollberg vier Podestplätze erspielt. In der U 11 siegte Oliver Siesing erneut, der damit alle vier Turniere in dieser Saison gewann. Titus Kahle wurde in der U 13 Dritter. Das Turnier in der U 19 entschied Fabrice Schnabel für...