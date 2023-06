Virtuelle Rettung hält nur drei Minuten an

Es hätte der eine große Nackenschlag sein können, als Andi Amthor den SV Heinrichs-ort/Rödlitz am letzten Spieltag der Fußball-Westsachenliga in der 34. Minute zu Hause vor 250 Zuschauern gegen den SV Mülsen St. Niclas in Führung gebracht hatte. Bei dem Abstiegsendspiel am letzten Spieltag hätten sich die Gastgeber mit einem...