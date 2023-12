Vom verschobenen Pokalfinale bis zu kuriosen Spitznamen: Was ein Ehrenmitglied des FSV Zwickau zum 90. Geburtstag ausplaudert

Torhüter Rolf Baumann hat einst 129 Spiele in der DDR-Oberliga für die damalige BSG Motor bestritten und sogar Duelle mit brasilianischen Teams erlebt. Zum runden Geburtstag hat er so manche Anekdote ausgepackt.

An den ersten großen Höhepunkt seiner Fußballer-Laufbahn erinnert sich der langjährige Zwickauer Oberliga-Torhüter Rolf Baumann mit gemischten Gefühlen. Einerseits mit Stolz, dass er am 3. Juli 1954 als gerade einmal 20-Jähriger das Tor der BSG Motor Zwickau im FDGB-Pokalfinale gegen den ASK Vorwärts Berlin hüten durfte. Andererseits hat...