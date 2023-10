Von einem "Klassentreffen" Zwickauer Fußballer mit viel Potenzial

In der Fankneipe "Alois" ist möglicherweise eine neue Tradition geboren worden. Das Wiedersehen einstiger Nachwuchskicker und -trainer kam sehr gut an und wartete mit bekannten Namen auf.

Eine gelungene Premiere hat am Freitagabend das Treffen ehemaliger Nachwuchsspieler und -trainer der BSG Sachsenring beziehungsweise des FSV Zwickau in der Fankneipe "Alois" am Neumarkt erlebt. Die von Jörg Hempel organisierte Veranstaltung fand mit etwa 80 Teilnehmern nicht nur eine große Resonanz. Sie ging auch bis weit in die Nacht hinein und...