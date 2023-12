Vor ausverkauftem Haus: Warum der HC Glauchau/Meerane die Nervenschlacht im Abstiegskampf gewonnen hat

Vor 352 Zuschauern in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle hat das Team aus Westsachsen seine Niederlagenserie in der Handball-Oberliga beendet. Auch, weil die Hausherren in Unterzahl erfolgreich agierten.

Obwohl ein oder sogar zwei Akteure weniger auf dem Spielfeld stehen, konnte der HC Glauchau/Meerane immer wieder für entscheidende und für den Gegner schmerzhafte Nadelstiche sorgen. Die Mannschaft von Trainer David Kylisek und Co-Trainer Oliver Pflug traf am Samstagabend insgesamt sechsmal bei eigener Unterzahl. Eine Quote, die sicher mit...