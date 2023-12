Vorfreude auf 21. Zwickauer Adventslauf: Masse und Klasse am Start

Für die Rennen „Rund um den Schwanenteich“ stehen bereits 600 Namen in der Startliste. Doch nicht nur deshalb ist die Vorfreude beim ausrichtenden Verein groß.

Für die 21. Auflage des Zwickauer Adventslaufs „Rund um den Schwanenteich“ am Sonntag haben sich bis zum Online-Meldeschluss am Montag 595 Aktive in die Startliste eingetragen. „Das ist das bisher zweitstärkste Teilnehmerfeld“, freut sich Dietmar Hallbauer vom veranstaltenden SV Vorwärts Zwickau. „Auch im Wissen, dass bei den...