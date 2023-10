Warum bei Blau-Gelb Mülsen der Trainer die Siegprämie stiftete

Die Mannschaft kann in der Fußball-Landesklasse auch ohne Sven Fritzsche gewinnen. Nach dem 2:0 im Heimspiel gegen Stollberg war sein Name dennoch in aller Munde.

Mit einem „Fritzsche-Bräu“ haben die Kicker des SV Blau-Gelb Mülsen am Sonntagnachmittag auf ihren fünften Saisonsieg in der Landesklasse West angestoßen. Die Mannschaft vergrößerte mit dem 2:0 (1:0) gegen den Tabellennachbarn FC Stollberg am 10. Spieltag den Vorsprung auf die Abstiegsplätze und hatte so allemal Grund zum Feiern. Was es... Mit einem „Fritzsche-Bräu“ haben die Kicker des SV Blau-Gelb Mülsen am Sonntagnachmittag auf ihren fünften Saisonsieg in der Landesklasse West angestoßen. Die Mannschaft vergrößerte mit dem 2:0 (1:0) gegen den Tabellennachbarn FC Stollberg am 10. Spieltag den Vorsprung auf die Abstiegsplätze und hatte so allemal Grund zum Feiern. Was es...