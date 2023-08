Warum sich Crossen auf den Sachsenpokal freut

Zu verlieren hat der TSV Crossen am Sonntag nichts, wenn er 15 Uhr in der ersten Runde des Fußball-Landespokals den VfB Fortuna Chemnitz erwartet. "Auch wenn wir klarer Außenseiter sind, freuen wir uns auf das Spiel, weil sich die Jungs das in der vergangenen Saison verdient haben", sagt der TSV-Trainer Dimitrij Lascenko. Mit...