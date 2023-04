Was für ein Spektakel: Enduro-Rennserie lockt Zuschauermassen nach Gablenz

Spannende Rennen und jede Menge Action gab es am Wochenende in der Kiesgrube im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz. Dort war das Hard-Enduro-Team (HET) Reinsdorf am Sonntag Ausrichter für den zweiten Lauf des Jahres in der Hard Enduro Series Germany (HESG). Mit einem Feld von über 200 Fahrern und sehr vielen Fans wertete Denis Günther, der...