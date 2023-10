Was vier Glauchauer vom Dart-Profi Florian Hempel gelernt haben

Bei einem Workshop in Mittweida ging es um Technik und Mathematik. Den Leiter möchten die Westsachsen gerne nach Glauchau einladen.

Samstag Spiel, Sonntag Training. Doch es war keine Strafeinheit, sondern der Spaß am Spiel, der Marvin Thiele und Nelson Bernardes am Sonntag erneut vor die Dartscheibe brachte. Tags zuvor gewannen sie mit den "Hornets (deutsch: Hornissen) des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz mit 12:8 in Delitzsch und kletterten in der Landesliga West auf den...