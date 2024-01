Wenn Erfolg nicht an erster Stelle steht

In Hohenstein-Ernstthal geben sich am Wochenende die Nachwuchskicker von namhaften Klubs die Klinke in die Hand. Eingeladen hat ein Team mit einem besonderen Ansatz.

Nachwuchskicker vom VfL Wolfsburg, Union Berlin oder Hansa Rostock werden am Wochenende im Hot-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal auf Torejagd gehen. Gegner sind dabei unter anderem auch junge Fußballer vom Oberlungwitzer Sportverein und vom Kinetic-Soccer-Team, das Gastgeber des zweitägigen Turniers für die Altersklasse U 12...