Wenn Fraureuth die Kegelbahn zur Festhalle macht

Der VfB Eintracht hat am Sonntag nicht nur die bis zur Deutschen Meisterschaft erfolgreichen Sportler geehrt. Er dachte auch an die vielen stillen Helfer.

Einmal im Jahr verwandelt sich die Fraureuther Kegelbahn in eine "Festhalle". Die Anlaufbereiche der Bahnen sind mit Teppichen ausgelegt. Direkt an der Bahn ist eine Bühne aufgebaut, dahinter steht eine Leinwand. Es ist der Tag der Auszeichnungsfeier des VfB Eintracht Fraureuth. Am Sonntag war es wieder soweit: Es wurden...