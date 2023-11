Werdau kämpft um Bronzeplatz

Ihren vierten Sieg im vierten Rückrundenkampf streben am Samstag die Ringer des AC 1897 Werdau an. Der Tabellendritte der Regionalliga Mitteldeutschland ist 19.30 Uhr in der Sporthalle des Werdauer Gymnasiums Gastgeber für den auf Platz 7 liegenden 1. Luckenwalder SC. Den Hinkampf im September hatten die Werdauer durch Siege von...